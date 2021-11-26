Невакцинированные должны соблюдать самоизоляцию, возвратившись из всех стран ЕС и ЕЭС, а также Великобритании

Люди, которые не привились от Covid-19, должны соблюдать самоизоляцию из всех стран Европейского союза, Европейской экономической зоны и Великобритании, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Последней список "безопасных" стран покинула Испания. "Зеленой" страной остается Ватикан, но с ним у Латвии нет прямых рейсов.

Список "красных" стран дополнен в пятницу странами Южной Африки, которые Центр профилактики и контроля заболеваний признал опасными. Ранее в ЮАР был обнаружен новый штамм коронавируса. По возвращению из восьми южноафриканских стран — ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Эсватини и Малавии — все граждане Латвии и все граждане стран ЕС, имеющие в Латвии вид на жительство, должны соблюдать десятидневную самоизоляцию.