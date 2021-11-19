Невакцинированные от Covid-19 могут не соблюдать самоизоляцию, вернувшись только из двух европейских стран

Непривитые от от Covid-19 могут не соблюдать самоизоляцию, вернувшись из Испании и Ватикана, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Список стран, возвратившись из которых, можно не уходить на самоизоляцию, за уходящую неделю покинула Мальта.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 жителей за неделю в Латвии снизился с 1533,3 до 1111,4 случаев, что сейчас является седьмым показателем среди стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕСЗ).

В Эстонии за прошедшую неделю заболеваемость также снизилась, составив 1067,1 (неделей ранее — 1697,8). В свою очередь, показатель Литвы снизился с 1401,6 до 1213,8.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные люди должны будут уходить на самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Канады, Уругвая, Чили, Иордании и Австралии. К "зеленым" странам в настоящее время относятся Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, а также САР Макао и САР Гонконг.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневное кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, обязательно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если тест повторяется на седьмой день и дает отрицательный результат. От самоизоляции могут отказаться лица, имеющие действующее свидетельство о вакцинации или перенесенном заболевании.

Самоизоляция может быть отменена для детей в возрасте до 12 лет, путешествующих со взрослыми, которые освобождены от требования о самоизоляции. Однако в таких случаях дети не поддерживают тесных контактов с людьми вне дома в течение десяти дней после отъезда из страны повышенного риска, не посещают общественные мероприятия, не пользуются общественным транспортом.