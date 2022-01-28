Невакцинированные смогут не соблюдать самоизоляцию, вернувшись только из Ватикана

Непривитые от Covid-19 жители смогут не соблюдать самоизоляцию, вернувшись только из Ватикана, информирует Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Согласно расчетам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости возрос в Латвии с 1403,4 до 2499,9 случаев на 100 тысяч жителей.

Невакцинированные жители, въезжающие в Латвию из страны, где двухнедельный кумулятивный показатель превышвет 75 случаев на 100 000 жителей, должны обязательно соблюдать десятидневную самоизоляцию. Срок самоизоляции можно сократить, сделав тест с негативным результатом на седьмой день. Привитым самоизолироваться не нужно.

От необходимости соблюдать самоизоляцию освобождены и дети до 12 лет, путешествующие с привитыми взрослыми.