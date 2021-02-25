Неважные путешествия запрещены до конца ЧС
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Правительство решило продлить запрет на неважные путешествия до конца ЧС, сообщает LETA.

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Въезд в Латвию из других стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также Швейцарии и Великобритании разрешен только по уважительной причине. Ею считается работа, учеба, воссоединение семьи, похороны, необходимое лечение, транзит, сопровождение несовершеннолетнего или возвращение на постоянное место жительство. Въехать по этим причинам можно на транспорте, который не совершает коммерческую перевозку, а перед въездом нужно заполнить анкету на сайте covidpass.lv.

Граждане Латвии, а также граждане ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, у которых есть вид на жительство в Латвии, могут въезжать в Латвию без ограничений, если транспорт, на котором они едут, не совершает коммерческую перевозку.

Министр сообщения Талис Линкайтс на заседании правительства подчеркнул, что эти поправки Минздрава не были согласованы с его министерством, и добавил, что гражданам Латвии хоть и не рекомендовано, но и не запрещено выезжать за границу в туристических целях и возвращаться обратно. Запрет касается только иностранных туристов.

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