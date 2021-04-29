Невезучий Горкшс: второй плакат кампании "Два миллиона причин вакцинироваться" получился с ошибкой
Foto: DELFI

Неделю назад рекламное агентство Nord DDB Riga извинилось за ошибочный перевод плаката кампании "Два миллиона причин вакцинироваться", где известный бывший латвийский футболист Каспарс Горкшс призывал людей получить прививку от Covid-19. Предприятие обещало за свои деньги исправить ошибку, однако и в новой версии закралась ошибка, сообщает Delfi.

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В первом варианте плаката Горкшс сообщал, что вакцинируется, так как "хочет встретиться с прабабушкой и прадедушкой". Новый вариант лозунга на плакате звучит так: "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой."

Представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда подтвердила, что была идентифицирована повторная ошибка в переводе на русский язык одного из плакатов кампании "Два миллиона причин вакцинироваться".

Сейчас Министерство здравоохранения рассматривает возможность оштрафовать агентство за повторную ошибку.

Кампания обошлась в 25 000 евро, в них входит разработка идеи, привлечение лидеров мнений, разработка решений для разных форматов рекламы. Цель кампании — информировать общество о вакцинации против Covid-19.

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