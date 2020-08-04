"Невообразимое стечение обстоятельств". Смерть ребенка возле боксов CSDD: водитель мог перепутать педали

На прошлой неделе машина, покидавшая станцию техосмотра в Риге, сбила ребенка на самом выезде из бокса. Как сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7, водитель, возможно, перепутал педали.

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Вот уже несколько месяцев из-за риска распространения Covid-19 техосмотр в Латвии проводится в особом режиме. Все водители в конце процесса должны ожидать окончания проверки снаружи.

"Это было невообразимое стечение обстоятельств в один момент времени и пространства. К сожалению, это могло произойти в любом месте. Мы также проводим оценку ситуации. И если будет необходимо, привлечем независимых экспертов, которые смогут оценить возможную опасность в процессе технического осмотра", — пояснила представитель CSDD Иева Берзиня.

Многие водители вынуждены ожидать приглашения вернуться за руль на том самом тротуаре, где был сбит подросток. А некоторые дежурят прямо у выезда из боксов. Небезопасна и зона самого тротуара — он узкий, а с противоположной стороны — проезжая часть. Однако в CSDD отмечают — этот порядок будет сохранен до тех пор, пока не станет ясно, что вирус окончательно отступил. Одновременно с этим водителей призывают приезжать на техосмотр без пассажиров, чтобы меньше людей ждали за воротами заветную наклейку.