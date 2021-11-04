Невролог: в Латвии от инсульта ежедневно умирают от четырех до пяти человек
Foto: Shutterstock

В Латвии от инсульта ежедневно умирают от четырех до пяти человек, сообщила невролог Эвия Миглане на открытии кампании "Время - это жизнь".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Специалист подчеркнула, что за десять лет здоровье населения улучшилось, так как в 2011 году ежедневно от инсульта умирали до семи человек.

Невролог сказала, что людям старше 40 лет особенно важно уделять внимание своему здоровью, ведь профилактические меры и здоровый образ жизни значительно снижают риск инсульта и других заболеваний.

"Если возникают подозрения на инсульт, нужно действовать быстро, потому что важна каждая минута. Чем раньше пациент попадет в больницу, тем лучше", - подчеркнула Миглане. Она напомнила о способе определения признаков инсульта: человека следует попросить улыбнуться и поднять обе руки. Если он не может улыбаться и держать руки симметрично, то необходимо вызвать неотложную помощь.

В прошлом году в Латвии от инсульта умерло 1773 человека. 14% этих людей были моложе 65 лет. Инсульт - самая частая причина инвалидности, а в 30% случаев инсульт заканчивается летальным исходом.

Уже сообщалось, что Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) совместно с Министерством здравоохранения запустил кампанию "Время - это жизнь" для повышения осведомленности общественности об инсульте и его симптомах.

Согласно недавнему социологическому опросу, проведенному ЦПКЗ и исследовательским агентством Norstat, 21% латвийцев в возрасте от 40 до 60 лет не заметили бы симптомов инсульта, потому что не знают о них.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

13

Source

LETA

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту