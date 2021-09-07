Невзирая на недочеты в работе, MFD продолжит тестировать школьников; у остальных лабораторий не хватает мощностей

MFD laboratorija, которую школы более всего критикуют за недочеты в организации тестирования на Covid-19, продолжит проверки в учебных заведениях. Это связано с тем, что у других поставщиков аналогичных услуг не хватает мощностей, чтобы перенять часть работы MFD.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке

На заседании комиссии несколько представителей учебных заведений выразили недовольство неспособностью MFD laboratorija предоставлять качественные услуги тестирования в школах. Директор Средней школы Акнисте Айя Войтиске рассказала о таком опыте: курьер лаборатории прибыл в школу только в 21.00, а информация о том, что один из учеников был инфицирован, поступила только через четыре дня после теста. Руководители Отдела образования Мадонского края Солвита Сержане пожаловалась на то, что процесс тестирования по вине лаборатории затягивается — так, не была вовремя доставлена необходимая посуда.

По словам Даниэля Павлютса, сейчас невозможно откликнуться на призывы перераспределить школы, которые обслуживает MFD, между другими лабораториями.

"Это просто невозможно сделать при текущем объеме тестирования, поскольку остальные три лаборатории не смогут обрабатывать дополнительные объемы", — сказал министр здравоохранения. По его словам, сбои наблюдались и в работе других лабораторий, но количество жалоб на услуги лаборатории MFD — "очень большой удар".

"Коллеги, я думаю, всем очевидно, что конкретная лаборатория не в состоянии обеспечить должный сервис при существующих объемах. Мы учтем это в будущем алгоритме тестирования", — сказал глава Минздрава. В ближайшее время, по словам Павлютса, состоится встреча представителей Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки в целях совместно найти методы усовершенствования процесса тестирования. Конкретное предложение может быть подано на рассмотрение Кабинета министров на следующей неделе.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) тоже считает, что у лабораторий не хватает мощностей для того, чтобы процесс тестирования был полностью успешен. Министерство образования и науки предложило сократить объемы тестирования и изменить подход, чтобы снизить нагрузку на учебные заведения.

"Если такая дополнительная нагрузка сохранится, то мы в Министерстве образования и науки совсем не исключаем необходимость обратиться в правительство с запросом дополнительных средств в связи с этой нестандартной ситуацией, с которой школам пришлось столкнуться", — предупредила Муйжниеце.