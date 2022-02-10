Неясно, может ли школьник посещать очные занятия, если стал контактным лицом заболевшего Covid-19 члена семьи
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После решения правительства отменить домашний карантин для школьников и дошкольников, которые стали контактными лицами больного Covid-19 возникла некая путаница. Решение принималось скорее с учетом того, что ребенок или работник учебного заведения стал контактным лицом заболевшего одноклассника или коллеги, но что делать, если он является контактным лицом заболевшего члена семьи?

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На эту неясность указал LETA президент Латвийской ассоциации руководителей образования Рудолфс Калванс.

Калванс удовлетворен тем, что отменены ограничения, которые предусматривали ежедневное тестирование контактных лиц в течение семи дней перед началом занятий. Единственное, что глава ассоациации считает неясным, это что делать, если преподаватель, школьник или сотрудник стал контактным лицом инфицированного Covid-19 члена семьи, с которым проживает на одной жилплощади.

"Это означает, что школьник, коллега находится в постоянном непрерывном контакте с инфицированным. В этом случае мы игнорируем отмененные ограничения или дистанцируемся от такого контактного лица?" — задался вопросом Калванс. Это вопрос он уже адресовал Министерству образования и науки.

В то же время Калванс отметил: была надежда, что нянечкам, учителям и ассистентам учебного процесса с 15 февраля во время занятий разрешат не носить маски, а с 1 марта — и школьникам. Но Министерство здравоохранения пока не поддержало такое предложение, и "учителя продолжают говорить через маску на носу во время уроков", сказал президент ассоциации.

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