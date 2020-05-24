Независимые депутаты обеспокоены желанием коалиции произвести "современный госпереворот"

Часть не принадлежащих к парламентским фракциям депутатов обеспокоены желанием правящих партий произвести "современный государственный переворот", следует из заявления политика Линды Лиепини агентству LETA.

Лиепиня подчеркнула, что президиум Сейма созвал внеочередное заседание парламента, запланировав во вторник, 26 мая, начать рассмотрение законопроекта об административно-территориальной реформе в окончательном чтении. Заседание планируется провести с помощью новой платформы "э-Сейм".

"Мы это воспринимаем как попытку государственного переворота, потому что нас пытаются заставить работать с системой, которая не сертифицирована и не предусмотрена Конституцией", — заявила Лиепиня, добавив, что у этой системы много недостатков.

По ее мнению, система небезопасна для проведения голосований и может использоваться только в случае крайней необходимости, например, в военное время.

Независимые депутаты планируют отказаться от участия в заседаниях, которые будут проходить с использованием этой системы, потому что не хотят допустить ее легитимизации.