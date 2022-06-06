Независимый телеканал "Дождь" будет вещать из Риги
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) в понедельник выдал разрешение на вещание телевизионной программе "Дождь"/TV Rain. Это означает, что в будущем телеканал будет транслироваться из Риги, рассказал агентству LETA председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

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В начале марта независимый российский телеканал "Дождь" на время прекратил свою деятельность, а его главный редактор Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию. Уже в тот момент руководство канала стало обсуждать формат, при котором "Дождь" сможет продолжить работу.

Генеральный директор канала Наталья Синдеева объяснила решение приостановить деятельность "Дождя" законом о распространении фейковых новостей, который приняла Госдума.

"Дождь" появится в списке зарегистрированных в Латвии каналов 9 июня. Аболиньш подтвердил, что переговоры о трансляции телеканала из Латвии шли примерно три месяца, в них участвовали различные предприниматели латвийской медиасферы.

С момента начала войны в Украине 24 февраля российские власти стали проводить новые репрессии против средств массовой информации. Любая информация о военных преступлениях России в Украине стала считаться фейковыми новостями, а независимым журналистам угрожала уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Ригу из России уже переместился московский офис немецкого издания Deutsche Welle и некоторые другие российские независимые медиа.

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