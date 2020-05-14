Ни один из 11 новых пациентов Covid-19 не является рижанином

Ни один из 11 зарегистрированных за последние сутки новых пациентов с Covid-19 не является рижанином, в свою очередь в Даугавпилсском и Смилтенском краях зарегистрировано по два случая заражения, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

По одному инфицированному Covid-19 человеку за прошедшие сутки было зарегистрировано в Валмиере, Кекавском и Марупском краях.

В Приекульском крае число заболевших увеличилось по меньшей мере на три человека, достигнув восьми инфицированных.

На сегодняшний день случаи заболевания Covid-19 зарегистрированы в 74 самоуправлениях Латвии.

Как сообщалось, за последние сутки выявлено 11 новых случаев Covid-19.

Вчера было сделано 2029 тестов на Covid-19.

В целом с начала эпидемии проведено 83 275 анализов, Covid-19 подтвержден у 962 человек.

627 человек уже выздоровели, 19 скончались.

Лечение в стационарах проходят 27 человек с Covid-19, у 25 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 118 человек, переболевших Covid-19.