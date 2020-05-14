Ни один из 11 новых пациентов Covid-19 не является рижанином

Ни один из 11 зарегистрированных за последние сутки новых пациентов с Covid-19 не является рижанином, в свою очередь в Даугавпилсском и Смилтенском краях зарегистрировано по два случая заражения, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
По одному инфицированному Covid-19 человеку за прошедшие сутки было зарегистрировано в Валмиере, Кекавском и Марупском краях.
В Приекульском крае число заболевших увеличилось по меньшей мере на три человека, достигнув восьми инфицированных.
На сегодняшний день случаи заболевания Covid-19 зарегистрированы в 74 самоуправлениях Латвии.
Как сообщалось, за последние сутки выявлено 11 новых случаев Covid-19.
Вчера было сделано 2029 тестов на Covid-19.
В целом с начала эпидемии проведено 83 275 анализов, Covid-19 подтвержден у 962 человек.
627 человек уже выздоровели, 19 скончались.
Лечение в стационарах проходят 27 человек с Covid-19, у 25 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.
Из больниц выписано 118 человек, переболевших Covid-19.