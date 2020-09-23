Ни один из новых случаев Covid-19 в Латвии не связан с работниками Forevers

Ни один из регистрированных в среду, 23 сентября, новых случаев заболевания Covid-19 не связан с предприятием Forevers, где ранее была выявлена вспышка коронавируса. Также на предприятии отметили, что уже в понедельник были сделаны тесты всем работникам фирмы, которые теоретически могли контактировать с заболевшими.

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Помимо этого, тестирование проводится и в отношении других сотрудников Forevers, которы напрямую не контактировали с инфицированными. Чтобы вернуться на работу из карантина, от работника требуется предъявить справку от врача, содержащую отрицательный результат теста на Covid-19.

Также в Forevers объяснили, что на всем предприятии проведена масштабная дезинфекция, а также происходит усиленное соблюдение всех необходимых ограничений.

В компании подчеркивают, что продукты Forevers не несут угрозы для здоровья, потому что через них вирус не передается. Работа производства временно затруднена, но не остановлена.