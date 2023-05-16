Ни школ, ни местных жителей: глава VARAM призвал не оставлять восточную границу медведям

При сохранении нынешней политики уже совсем скоро на восточной границе Латвии может не остаться ни школ, ни местных жителей. Об этом в интервью программе LTV "Утренняя панорама" заявил министр окружающей среды и регионального развития (VARAM) Марис Спринджукс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава VARAM подчеркнул, что региональное развитие зависит от взаимного сотрудничества министерств, однако пока каждое ведомство работало только в рамках своей ответственности, не принимая во внимание потребности других областей.





"Если ко всем школам будут применяться одинаковые критерии, в том числе по количеству детей, то вскоре на всей восточной границе не будет школ. Следовательно, скоро там не будет людей, и вся граница останется территорией для медведей. Поэтому при планировании общей территории Латвии нужно также смотреть на карту", — отметил министр.





Спринджукс также рассказал, что совместная работа некоторых министерств уже начата.





"Министерства образования и здравоохранения пообещали представить в июне свое видение сети образовательных и медицинских учреждений, в то время как Министерство внутренних дел обещает подготовить в течение полугода сеть органов своей компетенции, в том числе участков Государственной пожарно-спасательной службы. [...] За одним столом должны сидеть все министерства, деятельность которых напрямую связана с региональным развитием, а средства должны быть перевезены в приоритетные области. Не должно быть, чтобы в одном муниципалитете строилась бобслейная трасса, а в другом муниципалитете школа должна быть закрыта из-за отсутствия финансирования", — заключил министр.