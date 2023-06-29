Ни товаров, ни денег. PTAC оштрафовал и закрыл интернет-магазин

Центр защиты прав потребителей (PTAC) принял решение наложить штраф на компанию EOMA в размере 18 000 евро. Фирме также запрещено продолжать деятельность за недобросовестную коммерческую практику.

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Компания предоставляла услуги интернет-магазина на веб-сайте www.saapio.lv. В период с 21 сентября 2022 года по 23 мая 2023 года PTAC получил 160 жалоб на магазин — они не получали заказанные и оплаченные товары.

При этом компания не соблюдала установленные нормативными актами правила возврата уплаченных денег за отсутствующий товар. На запросы PTAC по поводу сложившейся ситуации представители EOMA также не отвечали. 17 апреля 2023 года центр принял решение о блокировке интернет-магазина до 11 апреля 2025 года.

В ходе расследования PTAC выявил в деятельности компании следующие нарушения: потребителям предлагались и продавались товары, поставка которых не может быть обеспечена в обещанный срок; потребителям не возмещается плата за покупку недоставленных товаров; потребителям не предоставляются эффективные средства связи в связи по поводу дистанционно заключенных договоров; потребителям не предоставляются вся необходимая информация перед заключением дистанционного договора.

Компании предписано немедленно прекратить недобросовестную коммерческую практику и выплатить штраф в размере 18 000 евро.

PTAC призывает потребителей внимательно следить за своими покупками в интернете и заранее читать отзывы не только о товарах, но и о продавцах.

Как свидетельствуют данные Lursoft, EOMA зарегистрировано в 2018 году, юридический адрес — Рига, ул. Лиепаяс 37Б – 27. В качестве вида деятельности указана розничная торговля по почте или в интернет-магазинах. По состоянию на 27 июня за компанией числился налоговый долг в размере 90 803 евро.

Владельцем 50% акций компании является Янина Груздене, а остальные 50% принадлежат Андрису Риекстиньшу. По данным Lursoft, Риекстиньш в настоящее время входит в советы девяти компаний. Он является председателем совета директоров Via Sms group и Barkava Holding. Риекстиньш также числится в 21 компании, в том числе Vincents Restaurant serviss, Financial investment, Aqua Luna, Spargeļu 6, Prokapital invest, Jūras avots и в других.