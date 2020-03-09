Ни у одного из заболевших COVID-19 латвийцев нет тяжелых симптомов

Ни у одного из заболевших COVID-19 жителей Латвии нет тяжелых симптомов, сообщил в понедельник после заседания совета по кризисному управлению премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что все шесть заразившихся COVID-19 латвийцев недавно приехали из Италии, и по-прежнему не выявлено ни одного случая, когда вирус передавался бы от человека человеку в самой Латвии.

По мнению премьер-министра, это говорит о том, что введенная в Латвии система по борьбе с распространением вируса работает успешно, поэтому пока никаких изменений в нее вноситься не будет.

"Это индивидуальная ответственность каждого человека - следовать определенным мерам предосторожности", - добавил Кариньш.

Как сообщалось, в Латвии в настоящее время подтверждены шесть случаев COVID-19, в том числе пять человек находились в одной группе туристов, которая побывала в Италии. Еще 160 человек находятся на домашнем карантине.

Если раньше особые меры предосторожности распространялись на людей, которые вернулись из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая, то с 7 марта они относятся ко всем, кто возвращается из Италии.

Людям, которые побывали в указанных регионах и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания - повышенная температура тела, кашель, воспаление горла - следует по телефону 113 вызвать скорую помощь. При наличии легких симптомов медики возьмут у них анализы для проверки в лаборатории, а при наличии более серьезных, в том числе затрудненного дыхания, доставят в стационар.

Люди, которые приехали из регионов, где распространяется COVID-19, но у них отсутствуют признаки заболевания верхних дыхательных путей, могут продолжать свою привычную жизнь и выполнять рабочие обязанности. Этим лицам рекомендуется наблюдать за состоянием здоровья в течение 14 дней с момента отъезда с затронутой инфекцией территории.