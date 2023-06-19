Нигилизм, беззаконие и угроза для здоровья и жизни постояльцев: омбудсмен о пансионате "Кандава"

Пожилые люди с функциональными нарушениями в Кандаве и Тукумсе помещаются в полулегально действующий пансионат, который работает с грубейшими нарушениями и не отвечает требованиям безопасности. Все это происходит при участии ответственных должностных лиц, отмечает Бюро омбудсмена в своем сообщении для СМИ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как указывает омбудсмен Юрис Янсонс, сотрудники социальных служб Кандавы и Тукумса уже на протяжении длительного периода времени помещают пожилых людей и людей с функциональными нарушениями в учреждение, которое оказывает услуги, аналогичные учреждению длительного социального ухода и социальной реабилитации.

"Однако оно не зарегистрировано в установленном законом порядке и не соответствует минимальным требованиям, которые должны быть предоставлены в таких учреждениях", — подчеркивает Янсонс.

Правоохранитель обратился в Генпрокуратуру с просьбой оценить, не положена ли за такие правонарушения уголовная ответственность, и уже получил ответ, что инцидент будет рассмотрен Госполицией.

"Восхищаюсь этим уровнем правового нигилизма и неуважением к закону, что приводит к угрозе здоровью и даже жизни малообеспеченных людей. Следует понимать, что в этой ситуации мы говорим об одной из наиболее уязвимых групп общества, поэтому нарушение можно оценить как особенно грубое", — указывает правоохранитель.

Выявить нарушения во многом помогла проведенная весной кампания бюро "Жизнь в доме престарелых: что это такое?" В ходе акции жители делились личным опытом или историями своих близких. Именно во время кампании правоохранитель и получил информацию о специальном пансионе "Кандава", который уже несколько лет не числится в реестре поставщиков социальных услуг Министерства благосостояния.

Сотрудники бюро нанесли в пансион незапланированный визит. Руководство "Кандавы" не смогло им предоставить каких-либо официальных документов, подтверждающих деятельности пансиона и его услуг, а также соответствие этих услуг интересам постояльцев. Несколько пенсионеров подтвердили, что услуги предоставляются в пансионе в течение примерно шести лет, при поддержке социальной службы в него помещаются люди, которым трудно заботиться о себе из-за возраста или функциональных нарушений.

Социальная служба Тукумского края подтвердила правоохранителям, что администрация планировала зарегистрировать пансион в реестре поставщиков социальных услуг Минблагосостояния только после разработки проекта и проведения отдельных ремонтных работ по улучшению бытовых условий в здании пансиона.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Примечательно, что тукумская краевая дума знала о нарушении заранее — в рамках административно-территориальной реформы 2021 года она переняла пансион от Кандавской социальной службы и уже в тот момент пришла к выводу, что услуги учреждения уже годами не были зарегистрированы и не соответствовала требованиям, установленным законом", — заключил омбудсмен.

Для справки:



Одно из основных требований, которое должно быть выполнено при оказании лицам услуг долгосрочной социальной помощи и социальной реабилитации, закреплено в законе "О социальных услугах и социальной помощи". Этот закон предусматривает, что социальные услуги могут предоставляться только поставщиком, зарегистрированным в реестре поставщиков социальных услуг, и предоставление таких услуг является его основным видом деятельности.

Пансион "Кандава" зарегистрирован в реестре не был и официально не проинформировал о своей деятельности ответственные органы госуправления. Задача этих органов — не допускать противоправных действий и рисков для здоровья и жизни людей путем регулярного контроля за исполнением нормативных актов.