Никаких гостей и собраний. Минэкономики разработало рекомендации для жильцов многоэтажек и обслуживающих компаний
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С целью снизить риск распространения коронавируса, Министерство экономики разработало список рекомендаций для жильцов многоквартирных домов и обслуживающих компаний.

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Общие места пользования в многоквартирных домах — это подъезд, коридор, колясочная, подвал, чердак, автостоянка (в том числе подземная), лифт, двор, зеленая зона, детская площадка и другие территории, которые используют все жильцы дома.

Жителей призывают:

  • без надобности не использовать места общего пользования, а при их посещении соблюдать дистанцию два метра. Например, поднимаясь в подъезде по лестнице, разойтись там, где есть возможность выдержать дистанцию.
  • не использовать лифт, а если использовать, то чтобы одновременно в нем ехали только члены одной семьи
  • не посещать детские площадки
  • не проводить в квартирах праздники и торжества, приглашая гостей
  • соблюдать личные правила гигиены — мыть или дезинфицировать руки до и после посещения помещений общего пользования, чихая и кашляя, закрывать рот одноразовой салфеткой и т.д.
  • по возможности не дотрагиваться до разных поверхностей, например, перил. После соприкосновения с поверхностями (дверные ручки, кодовые замки, кнопки лифта, включатель света и др.) использовать дезинфицирующие средства, салфетки и тщательно вымыть руки.
  • здороваясь с соседями, не использовать рукопожатие или объятия.
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В свою очередь, обслуживающие компании призывают:

  • обеспечить регулярный санитарный уход и дезинфекцию различных поверхностей (дверные ручки, кнопки лифта, перила, включатели, почтовые ящики и др.).
  • информировать жителей о проводимых мерах безопасности и их частоте, разместив на видном месте план мероприятий санитарного ухода и дезинфекции
  • в рамках своих возможностей разместить в подъездах дезинфицирующие средства, одноразовые салфетки
  • информировать жильцов дома о необходимости соблюдать дистанцию
  • призывать жителей соблюдать меры личной безопасности — мыть и дезинфицировать руки до и после посещения мест общего пользования, кашляя и чихая закрывать рот одноразовой салфеткой и т.д.
  • проводить только необходимые, аварийные ремонтные работы, чтобы избежать распространения вируса между домашними хозяйствами и мастерами
  • во время объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации не проводить замену и верификацию (повторную или досрочную) расположенных в квартирах счетчиков, которые не являются коммерческими.
  • на время чрезвычайной ситуации отложить проверку и установку счетчиков (которые не являются коммерческими)
  • не проводить собраний жильцов и соблюдать другие ограничения по сбору во время чрезвычайной ситуации.
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В Министерстве экономики призывают каждого пересмотреть свои ежедневные привычки и ответственно относиться не только к себе, но и к окружающим.

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