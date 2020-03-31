Никаких гостей и собраний. Минэкономики разработало рекомендации для жильцов многоэтажек и обслуживающих компаний

С целью снизить риск распространения коронавируса, Министерство экономики разработало список рекомендаций для жильцов многоквартирных домов и обслуживающих компаний.

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Общие места пользования в многоквартирных домах — это подъезд, коридор, колясочная, подвал, чердак, автостоянка (в том числе подземная), лифт, двор, зеленая зона, детская площадка и другие территории, которые используют все жильцы дома.

Жителей призывают:

без надобности не использовать места общего пользования, а при их посещении соблюдать дистанцию два метра. Например, поднимаясь в подъезде по лестнице, разойтись там, где есть возможность выдержать дистанцию.

не использовать лифт, а если использовать, то чтобы одновременно в нем ехали только члены одной семьи

не посещать детские площадки

не проводить в квартирах праздники и торжества, приглашая гостей

соблюдать личные правила гигиены — мыть или дезинфицировать руки до и после посещения помещений общего пользования, чихая и кашляя, закрывать рот одноразовой салфеткой и т.д.

по возможности не дотрагиваться до разных поверхностей, например, перил. После соприкосновения с поверхностями (дверные ручки, кодовые замки, кнопки лифта, включатель света и др.) использовать дезинфицирующие средства, салфетки и тщательно вымыть руки.

здороваясь с соседями, не использовать рукопожатие или объятия.



В свою очередь, обслуживающие компании призывают:



обеспечить регулярный санитарный уход и дезинфекцию различных поверхностей (дверные ручки, кнопки лифта, перила, включатели, почтовые ящики и др.).

информировать жителей о проводимых мерах безопасности и их частоте, разместив на видном месте план мероприятий санитарного ухода и дезинфекции

в рамках своих возможностей разместить в подъездах дезинфицирующие средства, одноразовые салфетки

информировать жильцов дома о необходимости соблюдать дистанцию

призывать жителей соблюдать меры личной безопасности — мыть и дезинфицировать руки до и после посещения мест общего пользования, кашляя и чихая закрывать рот одноразовой салфеткой и т.д.

проводить только необходимые, аварийные ремонтные работы, чтобы избежать распространения вируса между домашними хозяйствами и мастерами

во время объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации не проводить замену и верификацию (повторную или досрочную) расположенных в квартирах счетчиков, которые не являются коммерческими.

на время чрезвычайной ситуации отложить проверку и установку счетчиков (которые не являются коммерческими)

не проводить собраний жильцов и соблюдать другие ограничения по сбору во время чрезвычайной ситуации.



В Министерстве экономики призывают каждого пересмотреть свои ежедневные привычки и ответственно относиться не только к себе, но и к окружающим.

