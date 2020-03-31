Никаких гостей и собраний. Минэкономики разработало рекомендации для жильцов многоэтажек и обслуживающих компаний

С целью снизить риск распространения коронавируса, Министерство экономики разработало список рекомендаций для жильцов многоквартирных домов и обслуживающих компаний.
Общие места пользования в многоквартирных домах — это подъезд, коридор, колясочная, подвал, чердак, автостоянка (в том числе подземная), лифт, двор, зеленая зона, детская площадка и другие территории, которые используют все жильцы дома.
Жителей призывают:
- без надобности не использовать места общего пользования, а при их посещении соблюдать дистанцию два метра. Например, поднимаясь в подъезде по лестнице, разойтись там, где есть возможность выдержать дистанцию.
- не использовать лифт, а если использовать, то чтобы одновременно в нем ехали только члены одной семьи
- не посещать детские площадки
- не проводить в квартирах праздники и торжества, приглашая гостей
- соблюдать личные правила гигиены — мыть или дезинфицировать руки до и после посещения помещений общего пользования, чихая и кашляя, закрывать рот одноразовой салфеткой и т.д.
- по возможности не дотрагиваться до разных поверхностей, например, перил. После соприкосновения с поверхностями (дверные ручки, кодовые замки, кнопки лифта, включатель света и др.) использовать дезинфицирующие средства, салфетки и тщательно вымыть руки.
- здороваясь с соседями, не использовать рукопожатие или объятия.
В свою очередь, обслуживающие компании призывают:
- обеспечить регулярный санитарный уход и дезинфекцию различных поверхностей (дверные ручки, кнопки лифта, перила, включатели, почтовые ящики и др.).
- информировать жителей о проводимых мерах безопасности и их частоте, разместив на видном месте план мероприятий санитарного ухода и дезинфекции
- в рамках своих возможностей разместить в подъездах дезинфицирующие средства, одноразовые салфетки
- информировать жильцов дома о необходимости соблюдать дистанцию
- призывать жителей соблюдать меры личной безопасности — мыть и дезинфицировать руки до и после посещения мест общего пользования, кашляя и чихая закрывать рот одноразовой салфеткой и т.д.
- проводить только необходимые, аварийные ремонтные работы, чтобы избежать распространения вируса между домашними хозяйствами и мастерами
- во время объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации не проводить замену и верификацию (повторную или досрочную) расположенных в квартирах счетчиков, которые не являются коммерческими.
- на время чрезвычайной ситуации отложить проверку и установку счетчиков (которые не являются коммерческими)
- не проводить собраний жильцов и соблюдать другие ограничения по сбору во время чрезвычайной ситуации.
В Министерстве экономики призывают каждого пересмотреть свои ежедневные привычки и ответственно относиться не только к себе, но и к окружающим.