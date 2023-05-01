Никаких клубничных вейпов и перекуров на террасах. Какие ограничения могут коснуться курильщиков?

Сейм во втором чтении поддержал законопроект, который предусматривает ограничение оборота и возможности употребления среди молодежи табачных заменителей вызвал обширные дискуссии в обществе. Портал Delfi рассказывает, какие ограничения коснутся заменителей и табачных изделий в результате окончательного утверждения законопроекта.

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В аннотации к законопроекту говорится, что его "целью является предусмотреть регулирование для заменителей табака на латвийском рынке, в том числе бестабачных никотиновых подушечек, в которых нет табака, но есть никотин, и оборот которых в настоящее время в Латвии не регулируется".

Кроме того, планируется, что законопроект будет регулировать любые другие продукты с содержанием никотина или без такового, которые могут появиться на латвийском рынке и которые предназначены для использования аналогично табачным изделиям, продуктам для курения на травах, бездымным табачным изделиям, электронным устройствам для курения и емкостям для их заправки, независимо от содержания никотина в изделии и его использования.

Наряду с введением нормативов для продуктов-заменителей табака будет ограничена бесплатная доступность таких товаров для уязвимых групп общества, таких как дети и молодежь, а также обеспечены требования, чтобы продукты-заменители на рынке были безопасны, а жители проинформированы об их негативном влиянии на здоровье.

Не с 18, а с 20 лет

Доступность и популярность электронных сигарет и вейпов среди детей школьного возраста послужили определяющим фактором для включения в законопроект нормы о том, что в дальнейшем табачные заменители будет разрешено продавать и покупать только лицам, достигшим возраста 20 лет. Выбор такой возрастной группы обоснован тем, что наличие двухлетнего резерва после достижения лицом совершеннолетия могло бы искоренить распространение нежелательных продуктов в школах, потому что часто 18-летние воспитанники старших классов поставляют ученикам младших классов запрещенные вещества.

Поправки также предусматривают запрет на онлайн-продажу табачных заменителей, ограничение их спонсорства и рекламы, в том числе размещения на видном месте в магазинах. Согласно законопроекту, предоставление информации о наличии продукции может происходить только по запросу покупателя.

Что будет со вкусами и содержанием никотина?

Одна из наиболее заметных дискуссий в Сейме развернулась о дополнении 4-го пункта 2-й части 3-й статьи Закона об обороте табака. Согласно предлагаемым поправкам, будет введен запрет табачные изделия, в составе которых имеются добавки, облегчающие вдыхание или употребление никотина, такие как ментол, его аналоги и гераниол. Также поправки планируется внедрить в 8-й пункт 2-й части 3-й статьи закона. Они предусматривают идентичный запрет на жидкости для электронных курительных устройств и заменители табака, которые содержат ароматизаторы.

Кроме того, с поправками планируется определить максимальную концентрацию никотина в табачном заменителе — не более четырех миллиграммов на грамм.

Долой привлекательную упаковку

Согласно законопроекту, в дальнейшем доступные на рынке заменители табака не должны создавать вводящее в заблуждение впечатление, то есть их упаковка не должна быть похожа на игрушку, пищевой или косметический продукт. На внешней и внутренней упаковке будет запрещено размещать такие элементы, которые создают ложное впечатление о свойствах, влиянии на организм или рисках для здоровья, ссылаться на вкус, запах, любые ароматизаторы и другие добавки или их отсутствие, утверждать, что продукт обладает лучшей биоразлагаемостью или другими благоприятными для окружающей среды признаками.

Продукция будет дополнена предупредительно-информационными материалами, в которых будут указаны содержание и количество никотина, масса заменителя табака на единицу упаковки, предупреждение о влиянии на здоровье, указание на то, что изделие не рекомендуется для употребления молодым людям и некурящим. Кроме того, будут упомянуты противопоказания, возможные нежелательные эффекты и другая информация, которая подчеркнет необходимость ответственного использования конкретного продукта.

Расширят список мест, где курение запрещено

Поправки также предусматривают изменения в 10-й статье Закона об обороте табака, определяющие ограничения на курение. Согласно законопроекту, планируется запретить использование бездымных табачных изделий и заменителей табака в помещениях и на территориях образовательных учреждений, служебных гостиниц образовательных учреждений и воспитательных учреждений.

Планируется также, что запрет на курение будет распространен на террасы многоквартирных домов, места организации азартных игр, здания Сейма и Кабинета министров.

За торговлю в интернете — штраф

Законопроектом предусмотрен штраф за онлайн-торговлю табачными заменителями в размере от 100 до 200 евро для физических лиц и от 200 до 700 евро для юридических лиц. В свою очередь, за покупку табачных заменителей в интернете предусмотрен штраф в размере от 100 до 210 евро для физических лиц.

Между тем, за продажу табачных заменителей лицам младше 20 лет продавцы могут быть оштрафованы на сумму от 280 до 700 евро, а юридические лица — от 700 до 7100 евро.

Торговые точки, не соблюдающие требование размещать продукцию в незаметном для покупателя месте, будут наказаны предупреждением или штрафом в размере от 50 до 350 евро.