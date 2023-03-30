Никаких корейских дорам и детских сказок: NEPLP запретил вещание двух телеканалов, связанных с Юрием Ковальчуком
Foto: Pixabay/Vidmir Raic

После констатации попытки обойти санкции Европейского союза (ЕС) Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) исключил из списка ретранслируемых программ телеканалы Dorama и "В гостях у сказки".

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Председатель NEPLP Иварс Аболиньш сообщил агентству LETA, что оба телеканала зарегистрированы в Испании. В качестве истинного бенефициара указан Олег Адамчук, однако в ходе проверки выяснилось, что это лицо было истинным бенефициаром только формально, чтобы обойти ограничения, введенные в ЕС и Латвии.

NEPLP выяснил, что Адамчук связан и сотрудничает с подсанкционными медиа-компаниями, тем самым создавая условия, при которых доступ к финансовым средствам и хозяйственным ресурсам предоставляется находящемуся под санкциями ЕС Юрию Ковальчуку.

Ковальчук также является реальным бенефициаром ряда других телеканалов на русском языке, ретрансляция которых в Латвии запрещена.

Запрет на ретрансляцию вступит в силу 4 апреля.

Такое решение стало возможным благодаря принятым Сеймом в прошлом году поправкам к закону, которые позволили NEPLP проводить проверки реальных бенефициаров ретранслируемых телеканалов.

NEPLP начал осуществлять такие проверки, и решение о запрете ретрансляции двух программ является первым результатом этого процесса, пояснил Аболиньш, добавив, что NEPLP продолжает проводить проверки.

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