Никаких нарушений или толпы народа? Временная администрация Риги поспорила об улице Тербатас

Мнения членов временной администрации Риги о том, было ли на концерте в честь превращения улицы Тербатас в пешеходную нарушение правил эпидемиологической безопасности, разделились. В интервью Delfi TV с Янисом Домбурсом 4 августа каждый из них высказал свою точку зрения.

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На интервью с Янисом Домбурсом были три представителя администрации — Эдвин Балшевич, Артис Лапиньш и Алексей Ремесов.

Алексей Ремесов, представляющий Министерство юстиции, рассказал, что решение на месяц закрыть улицу Тербатас для транспорта и сделать ее пешеходной Летней улицей (Vasaras iela) администрация приняла за месяц, после встречи с активистами Общества окрестностей центра Риги. Еще тогда, когда решение о превращении улицы Тербатас в пешеходную только принималось, было оговорено, что должны соблюдаться правила эпидемиологической безопасности. Однако, считает он, совсем другой вопрос, как это происходило на практике.

Артис Лапиньш, который в администрации представляет Министерство финансов, считает, что прежде чем говорить о том, что на концерте были какие-либо нарушения, нужно дождаться результатов расследования. На вопрос о своем личном мнении о том, были ли нарушения, Лапиньш сказал "Ответ — нет".

Эдвин Балшевич сказал, что пока неясно, было ли нарушение с юридической точки зрения, но лично он считает, что людей было много.

Как сообщалось, на концерте в честь открытия пешеходной улицы собралось очень много людей — очевидцы говорили о том, что дистанция нарушалась и люди толпились. Полиция начала административное дело о возможном нарушении, а все остальные мероприятия после 17 июля были отменены — хотя на их проведение было заранее выделено около 150 тысяч евро.

Полное интервью с временной администрацией Риги и исполняющей обязанности исполнительного директора Риги Иветой Залпетере можно посмотреть здесь.