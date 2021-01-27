Никаких развлечений и отпусков: правительство может ввести более жесткие ограничения на поездки
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В борьбе с пандемией правительство может принять более строгие ограничения на въезд в страну, сообщила парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Депутат Айнар Латковскис на заседании заявил, что нужно серьезно рассмотреть возможность запрета на полеты с целью развлечения, так как другие страны уже его ввели.

Депутат отметил, что не выступает за запрет на полеты, но считает, что полеты следует разрешать только для работы, обучения или в медицинских целях. "Предъяви свой трудовой договор и лети. Поездки ради удовольствия нужно отложить, потому что нечего ввозить лишние заболевания или новые варианты Covid-19", — заявил Латковскис.

Силиня отметила, что правительство обсуждало более широкие ограничения на поездки и рассматривает возможность изменения правил въезда, например, разрешить въезд только для командировок. Однако пока не принято никаких решений. Вопрос может быть рассмотрен на следующей неделе.

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