Никаких развлечений после 23:00: правительство ужесточило меры по борьбе с эпидемией

Кабинет министров увеличил объем мер предосторожности, предпринимаемых в борьбе с коронавирусом. Они коснутся поведения в публичных местах, а также всех, кто вернулся из-за границы.

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Все места для отдыха, развлечения, спорта и культурного досуга должны закрываться не позднее 23:00 и открываться не ранее 8:00. Все туристические поездки за границу запрещены, а командировки в рамках возможностей надлежит отменить.

Самоизоляция на 14 дней обязательна для всех репатриантов и всех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Эти люди могут обратиться за помощью в муниципальные социальные службы, если им некому приносить еду.

Пациенты с коронавирусом, которые лечатся дома, не имеют права выходить на улицу до выздоровления, которое определяет лечащий врач.

Во время действия чрезвычайной ситуации действительными считаются даже те паспорта, у которых вышел срок годности. То же касается видов на жительства и виз — иностранцы могут остаться в Латвии до прекращения режима чрезвычайной ситуации.