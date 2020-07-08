Никакого пожара у нас нет: в больнице Страдиня заявили о фейковой новости

В социальных сетях распространяется новость о пожаре в Рижской клинической университетской больнице имени Паула Страдиня. Это фейк, предупреждает больница.

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Представитель больницы Янита Вейнберга рассказала, что Отдел коммуникации получил информацию о распространяющемся в социальной сети призыве открыть сайт и опознать пострадавших.

"Предупреждаем, что это ложная новость, и призываем пользователей социальных сетей относиться к репостам ответственно и не открывать ссылку", — подчеркнула она.

Больница работает в обычном режиме, никаких чрезвычайных ситуаций не происходило, угрозы безопасности нет.