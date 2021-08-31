Никакой эскалации. Латвия официально позаботится о нелегальных мигрантах на границе

Кабинет министров внес поправки в распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации на территориях, прилегающих к латвийско-белорусской границе. После решения Европейского суда по правам человека, настоятельно рекомендовавшего Латвии заботиться о нелегальных мигрантах, правительство взяло на себя обязательства и расходы по обеспечению питанием, товарами первой необходимости и медицинской помощи непрошенным гостям из Беларуси.

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Также правительство распорядилось выделить средства на оплату сверхурочной работы пограничников. По просьбе Государственной пограничной службы, Служба неотложной медицинской помощи, а также государственные и муниципальные больницы должны обеспечивать лечение нелегальных мигрантов.

В интересах Латвии — не способствовать эскалации ситуации на границе с Беларусью, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. На вопрос журналистов, допустят ли представителей масс-медиа в пограничную ситуацию, премьер сказал, что в регионе объявлена чрезвычайная ситуация. Глава правительства также подчеркнул, что пограничники профессионально работают: "Это надо оставить в ведении пограничной охраны, поскольку они способны оценить различные риски. В интересах Латвии не вызывать эскалацию и не подвергать угрозам наших людей".

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ), в свою очередь, указало: инфраструктура центра размещения беженцев Mucenieki недостаточна для того, чтобы все постояльцы, ищущие убежища, могли приготовить необходимую еду.

В целом МВД отметило: соискатели убежища приезжают из разных стран, имеют разный жизненный опыт и уровень образования и часто не понимают, что бытовое оборудование нужно использовать аккуратно.

МВД подчеркнуло, что каждый соискатель убежища, который прибывает в центр, с учетом текущей эпидемиологической ситуации в стране, помещается на карантин.

Напомним, 10 августа Кабинет министров утвердил жесткий вариант решения об объявлении режим чрезвычайной ситуации будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс. Это решение предусматривало, что пограничникам разрешено применять силу для выдворения людей, незаконно пересекающих границу. После долгих споров за закрытыми дверями правительство фактически исключило из итогового документа пункты, которые оговаривали юридическую процедуру предоставления необходимой помощи нелегальным мигрантам.

25 августа стало известно, что в Европейский суд по правам человека принял решение применить временное урегулирование по иску против Латвии группы нелегальных мигрантов, пытавшихся нелегально въехать в Европейский Союз из Беларуси. Иск против Латвии подали граждане Ирака курдского происхождения. Суд обязал власти Латвии обеспечить всех заявителей едой, водой, одеждой, адекватной медицинской помощью и, если возможно, временным убежищем, невзирая на любые обязательства, которые согласно международному праву должна взять на себя Беларусь. Временное урегулирование действует до 15 сентября.

На прошлой неделе произошел скандал: перед визитом Комитета ООН по делам беженцев с пограничной полосы пропали 83 нелегальных мигрантов. Позже МВД подтвердило, что эти люди фактически были выдворены в Беларусь.