Нил Ушаков: масштабные празднования 9 мая вряд ли когда-нибудь повторятся
Foto: F64

Масштабные праздничные мероприятия в честь 9 мая в Латвии вряд ли когда-нибудь повторятся. Об этом в передаче TV3 "900 секунд" заявил депутат Европарламента Нил Ушаков.

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После войны в Украине "русскоговорящим жителям Латвии нужно будет основательно поразмышлять как о 9 мае, так и о многих других вопросах, возможно, какие-то вещи пересмотреть", — сказал Ушаков.

После окончания войны нужно будет понять, в каком еще формате можно будет отметить победу над нацизмом и почтить память погибших во время войны.

"Масштабные торжественные мероприятия вряд ли повторятся, но считаю, что у людей должна быть возможность помянуть погибших родственников как 8, так и 9 мая, в тот день, когда им хочется", — говорит Ушаков.

При этом Ушаков уверен, что нужно оставить возможность возложить цветы у памятника в парке Победы, так как дополнительные ограничения могут обострить ситуацию. Важно показать всем русскоязычным, что это наши люди, не выталкивая никого в сторону Кремля.

Уже сообщалось, что Сейм в окончательном чтении принял законопроект, согласно которому 9 мая этого года будет Днем памяти пострадавших и погибших в Украине. Закон предусматривает, что в этот траурный день, совпадающий с днем, когда в Латвии широко отмечался День победы, запрещено проводить массовые развлечения и праздничные мероприятия. Самоуправления не смогут выдавать разрешения на проведение таких мероприятий.

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