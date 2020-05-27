Нил Ушаков подумывает забрать кота Кузю в Брюссель

Оставшийся без "напарника" кот Кузя или уедет к Ушакову в Брюссель, или ему подыщут "младшего товарища" из приюта для животных. Об этом бывший мэр Риги, а сейчас депутат Европарламента Нил Ушаков сообщил у себя в Facebook.

Ушаков написал, что Мурис умер от почечной недостаточности — это было его хроническое заболевание. Думский кот, по словам экс-мэра, большую часть времени в последний год своей жизни проводил на столе руководителя его рижского бюро Дианы Шван — сначала в Рижской думе, а потом в офисе на Стабу.

"Что теперь делать с Кузей, мы еще не решили. Или перевезти его в Брюссель, когда отменят все ограничения на передвижение. Или взять ему младшего товарища из приюта для животных", — поделился размышлениями Ушаков.

О смерти кота Муриса Нил Ушаков сообщил во вторник, 26 мая. "Ты был очень хороший кот", — написал он на своей странице в Facebook.

Кузя и Мурис начали жить в Рижской думе в 2011 году, еще будучи котятами. Тогдашний мэр Риги Нил Ушаков (Согласие) взял их из приюта Līči и провозгласил их официальными котами Риги. Они жили в помещениях бюро председателя самоуправления.

В 2019 году Нил Ушаков был отстранен от исполнения обязанностей мэра Риги и позже был избран депутатом Европарламента, а мэром Риги в итоге стал Олег Буров (ЧСР). У Бурова была аллергия на котов, из-за чего Кузя и Мурис переехали жить в помещения фракции "Согласие". В этом году, когда после роспуска Рижской думы "Согласие" покинуло здание думы, коты переехали жить в помещение рижского бюро Ушакова.