НКП и Кайминьш предлагают лишить подсанкционных депутатов доступа в Сейм

Сегодня, 14 сентября, большая часть Юридической комиссии Сейма спустя полтора года поддержала предложение Новой консервативной партии (НКП). Оно заключается в том, чтобы запретить заходить в здание парламента тем депутатам, на которых наложены определенные санкции.

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В Латвии есть только один бывший депутат, против которого установлены международные санкции — это депутат Вентспилсской думы и бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс (Latvijai un Ventspilij), против него санкции ввели США.

Поправки подали депутаты фракции НКП в Сейме, также к ним присоединился и не принадлежащий к фракциям Артусс Кайминьш.

Депутаты указали, что поправки необходимы для определения ограничений на посещения здания Сейма бывшими парламентариями и депутатами Верховного совета, в отношении которых действуют международные или государственные санкции, а также санкции Европейского союза и государств в составе НАТО. Таким образом, по мнению инициаторов поправок, будет снижено противоправное влияние на законодательную власть.

Закон о международных и национальных санкциях Латвийской Республики относится ко всем лицам, и они обязаны соблюдать международные и национальные санкции, подчеркивает НКП. Депутаты также отмечают, что санкции от международных организаций и государства в основном вводятся по политическим причинам и соображениям безопасности.

По мнению авторов поправок, законодатель, позволяющий подсанкционным депутатам без ограничений посещать Сейм и участвовать в парламентской работе, ставит под угрозу качество законодательных процессов и допускает участие лиц, присутствие которых неприемлемо.

Депутаты от НКП считают, что регламент Сейма и традиции Верховного совета уже не в состоянии обеспечить такой ход законодательного процесса, который отвечал бы стандартам современного демократического и правового государства.