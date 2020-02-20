НКП призвала партии подписать меморандум об отказе от сотрудничества с ЧСР, "Согласием" и РСЛ в Рижской думе

Новая консервативная партия (НКП) призывает другие партии подписать меморандум об отказе от сотрудничества с "Честь служить Риге" (ЧСР), "Согласием" и Русским союзом Латвии (РСЛ) в Рижской думе.

В сообщении для прессы НКП указывает на реализуемую партиями коалиции на протяжении долгого времени системную коррупцию и бесхозяйственное ведение дел. Поэтому, "осознавая возможный вред, который может нанести столице и стране сотрудничество с политическими силами, действия которых могут ослабить латвийский суверенитет и демократию, а также создать коррупционные риски в управлении самоуправления", НКП призывает подписать меморандум о несотрдуничестве с ЧСР, "Согласием" и РСЛ.

Этот призыв адресован национальному объединению "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, а также партиям "Для развития/За!", "Прогрессивные" и "Новое Единство".

По мнению НКП, партии коалиции Рижской думы, замешанные в коррупции, "не пойдут против своих схем и будут блокировать любые действия, направленные на их разоблачение".