NMPD: в воскресенье 10 человек были госпитализированы с признаками перегрева
Foto: LETA

В воскресенье, 26 июня, в больницы были доставлены десять человек с признаками перегрева, сообщила главный специалист по связям с общественностью Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Инга Витола.

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Всего за последние двое суток в лечебные учреждения медиками СНМП было доставлено 25 человек с признаками перегрева.

По словам Витолы, в настоящее время не наблюдается значительного увеличения нагрузки на NMPD в связи с вызовами по причине серьезных нарушений здоровья из-за жары.

Наиболее серьезные жалобы как у взрослых, так и у детей бывают после длительного пребывания в середине дня под прямыми солнечными лучами – такие вызовы поступают как после отдыха у водоемов, так и из бытовой среды.

Кроме того, люди выпивают недостаточно жидкости. В некоторых ситуациях пациенты продолжали производить работы в саду или осуществлять другую повседневную деятельность вопреки плохому самочувствию, после чего наступили серьезные осложнения в состоянии здоровья, такие как нарушение или потеря сознания, сильная слабость, потребовавшие немедленного оказания медицинской помощи, отметила Витола.

Как сообщалось ранее, в связи с экстремальной жарой в Латвии сегодня и завтра Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение.

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