НО планирует объявить кандидата в премьер-министры; список в ЦИК подаст и "Объединенный список"

Национальное объединение (НО) планирует сегодня объявить кандидатуру на пост премьер-министра на выборах в 14-й Сейм, сообщила представитель НО Лайма Мелкина.

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Пресс-конференция состоится в 11:00 в бюро НО в Риге, ул. Торня, 4-1Б, при этом представители СМИ смогут принять участие в мероприятии как лично, так и дистанционно на платформе "Zoom". В мероприятии примут участие председатель НО Райвис Дзинтарс и представители избирательного списка.

По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, в качестве кандидата на пост премьер-министра партия выбрала председателя Сигулдской краевой думы Угиса Митревица (НО).

Затем, в 13.00, НО планирует подать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) список кандидатов на участие в парламентских выборах.

В 10:30 в этот же день свой список кандидатов представит ЦИК объединение "Объединенный список — Латвийская Зеленая партия, Латвийское объединение регионов, Лиепайская партия" (ОС). Кандидатом на пост премьер-министра от ОС станет инициатор общества "Объединенный список Латвии", предприниматель Улдис Пиленс.

В Риге под первым номером в избирательный список от ОС включен депутат Сейма Дидзис Шмитс (ЛЗП), в Видземе под первым номером будет баллотироваться заместитель председателя Рижской думы Эдвард Смилтенс (ЛОР), в Земгале — депутат Сейма Эдгар Таварс (ЛЗП), в Курземе — экс-премьер, депутат Сейма Марис Кучинскис (ЛП), а в Латгале лидером списка выступит Юрис Вилюмс (ЛОР).