"Ночной" мэр Риги: идея оказалась сырой. Но город освещать все же надо

О том, что Рижская дума планируется создать специальную должность "ночного" мэра, ведающего происходящим в столице от "заката до рассвета", стало известно во вторник. Дискуссия в Комитете по вопросам безопасности, общественного порядка и предотвращению коррупции Рижской думы показала: на создание новой должности денег нет. Но ночную жизнь в городе все же следует сделать безопаснее, а улицы — освещать.

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"Ночная" утопия

Автор идеи о создании поста "ночного" мэра — депутат фракции Par!/Прогрессивные в Рижской думе Лайма Гейкина — представила на заседании комитета презентацию под названием "Ночная жизнь. Рига. Возможности".

По мнению депутата, "ночной" мэр должен ведать жизнью города в темное время суток. А в идеале — способствовать развитию "ночной" экономики. Ведь бары, дискотеки и прочие увеселительные заведения, работающие "от заката до рассвета", способствуют пополнению и городской и государственной казны. Гейкина считает, что речь может идти о сотнях тысячах, а, возможно, и миллионах евро.

Круг вопросов, за которые мог бы отвечать такой "ночной" бургомистр — достаточно широк. Это: освещение города и городская среда в темное время суток, недостаток мероприятий, шум, безопасность (распитие алкоголя, распространение и употребление наркотиков), социальная защита тех, кто трудится по ночам, транспорт, проституция.

Лайма Гейкина выделяет 4 опорных сферы ночной жизни: 1) урбанистический дизайн; 2) экономика; 3) культура, спорт и развлечения; 4) безопасность. Депутат от "Прогрессивных" считает, что понятие "ночь" — весьма широкое: с 6 вечера до 6 утра.

По мнению депутата, в Риге уже есть спектр мероприятий, проводящихся в темное время суток: Ночь музеев, Ночь церквей, сентябрьский фестиваль "Белая ночь", зимняя "Ночь в Рижском зоопарке" и, конечно, популярный фестиваль Staro Rīga, проводящийся в промозглом ноябре.

Депутат отметила, что "ночной" мэр есть во многих городах. В презентации особое место отводилось соседнему Таллинну, где ночной жизни уделяется большое внимание. Были приведены и весьма экзотические примеры того, чем приходится заниматься "ночному" мэру. Так в Лондоне работает подразделение Street Angels: автобусы SOS, помогающим людям, перебравшим алкоголя или наркотиков. В автралийским Брисбене есть онлайн-сеть, в которой сообщается о том, в каком районе города может быть шумно в конкретную ночь. В Амстердаме по ночам красиво подсвечивается велодорожка, а в Сингапуре под открытым ночным небом проходят световые шоу и проводятся мероприятия.

По мнению Гейкиной, хотя ограничения Covid-19 и поставили на паузу культурную и развлекательную жизнь в Риге, самоуправлению нужно быть готовым к возрождению отрасли.

Рига не котируется как город ночных развлечений

Создание поста "ночного" мэра — это "буря в стакане воды", сказал депутат Угис Ротбергс ("Новое Единство") на заседании Комитета по вопросам безопасности, общественного порядка и предотвращению коррупции Рижской думы. Он призвал найти способ решения межотраслевых вопросов, которые касаются ночной жизни в городе. Депутат отметил, что есть разные группы интересов, и все это надо учитывать.

Представитель Латвийской ассоциации баров Оскар Икстенс сказал, что Рига сейчас в сравнении с другими городами попросту высоко не котируется в сфере индустрии ночных развлечений. Необходимо сотрудничество самоуправления и негосударственного сектора, чтобы сделать город конкурентоспособным в этой сфере, знаменитым не только своей архитектурой.

Ночная жизнь — это "не только бар и сидр", но и культура, пострадавшая от Covid-19, напомнила депутат Иева Бранте (Национальное объединение) . Например, должна быть возможность "посидеть на пледе с чашкой чая на Бастейкалнсе, слушая классическую музыку".

По мнению главы Латвийской ассоциации баров Арниса Бикшуса, все большие города сталкиваются с проблемой шума по ночам. Как специалист, он отметил, что шум создают не только сами увеселительные заведения, как это принято считать. Больше всего шума около 4 утра, когда сборщика мусора с грохотом выгружают стеклянные бутылки из урн.

Арнис Бикшус указал и на одну из главных проблем ночной Риги: город плохо освещен. И лучше было бы направлять деньги на подсветку зданий и церквей, а не разово тратить на фестиваль Staro Rīga. Депутат Рижской думы Мирослав Кодис (Par!/Прогрессивные) согласился с тем, что город плохо освещен, и отметил, что есть проблемы с доступностью транспорта по ночам. И тут на помощь как раз может прийти самоуправление, подчеркнул депутат.

Руководитель комитета Линда Озола (Новая Консервативная партия) заявила, что в октябре нужно пригласить на заседание представителей муниципального агентства Rīgas gaisma, чтобы обсудить проблему освещения. В целом Озола считает, что сейчас, разрабатывая концепцию ночной жизни, нужно концентрироваться на вопросах безопасности.

Итог — "ночного" мэра в Риге не будет, но, возможно, будет создана рабочая группа, которой предстоит обсуждать, как сделать жизнь в городе в темное время суток безопаснее.