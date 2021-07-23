Ночные автопатрули и установка видеокамер: как будут обеспечивать порядок в Верманском парке

В целях обеспечения порядка в Верманском парке Рижской муниципальной полиции разрешат патрулировать его территорию на автомобилях — в том числе, по ночам. Также обсуждается возможность установить больше видеокамер.

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Об этом сегодня договорились депутаты Рижской думы на совместном заседании Комитета по жилью и окружающей и среде и Комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.

Поводом для созыва совместного заседания комитетов стало известие о намерении муниципального предприятия Rīgas meži демонтировать скамейки возле эстрады Верманского парка. Убрать скамейки планировалось с целью изгнания из парка компаний, которыми собираются у эстрады вечерами выпить. К тому же в парке стали собираться наркоманы. Почти каждое утро вокруг лавочек образовывают горы мусора, жаловалось Rīgas meži.

Решение о демонтаже скамеек было приостановлено почти сразу. Глава Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Эдмунд Цепуритис (За!/Прогрессивные) сказал, что, вероятно, прошло недоразумение, и идея убрать скамейки была неверно понята. По словам главы комитета, речь шла о том, что скамейки нужно убрать, чтобы привести их в порядок — заменить поверхность, на которой появились надписи и повреждения.

В результате депутаты Рижской думы решили, что нужно усилить патрулирование парка муниципальными полицейскими — в том числе, на авто и в ночные часы. В парке нужно продолжать работу по установке видеокамер, считают депутаты.

Также в Рижской думе обсуждается возможность организовать социальную кампанию, цель которой — призвать жителей соблюдать порядок в парках солицы.

В среднесрочной перспективе планируется оценить расходы, которые потребует охрана Верманского парка. Главный вопрос — не будут ли эти расходы меньше погашения потенциальных убытков, которые возникают из-за действий хулиганов и вандалов.

В долгосрочной перспективе решением станет оборудование освещение как в Верманском парке, так и в других городских парках. Рассматривается идея организовать в парках места, в которых молодежь может занять себя, интересно проводить досуг. Например, есть идея создать специальные места, где будет разрешено заниматься графитти.