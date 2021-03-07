Ночью больше всего снега выпало в Видземе, ожидается сильный ветер
Foto: LETA

В ночь на воскресенье сильнее всего шел снег в Видземе, где толщина снежного покрова выросла с одного-двух сантиметров до девяти сантиметров, сообщает LETA со ссылкой на Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

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В воскресенье утром толщина снега в Зосени достигла 14 сантиметров.

Кроме того, девять сантиметров снега зафиксированы в Алуксне, а в Стенде выпало семь сантиметров снега. Большую часть страны покрыл слой снега толщиной от одного до шести сантиметров. В Риге толщина снега составила два сантиметра.

Государственная пожарноспасательная служба предупреждает, что в воскресенье в Риге ожидается сильный ветер - до 20-22 метров в секунду.

Температура воздуха в Латвии колеблется от +1 до -4 градусов Цельсия. В Риге в воскресенье прохладно - от -1 до -2 градусов.

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