Ночью латвийско-белорусскую границу пытались пересечь 35 мигрантов; нарушители становятся агрессивнее

В течение ночи и утром понедельника, 21 августа, 35 мигрантов пытались нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщил начальник Латвийской пограничной охраны Гунтис Пуятс в интервью программе TV3 "900 секунд".

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Он признал, что нелегальным мигрантам помогают белорусские пограничники, которые сопровождают нарушителей и даже наносят ущерб пограничной инфраструктуре. Существует и риск того, что белорусские власти могут попытаться организовать провокацию, сосредоточив в определенном месте большее количество нарушителей — до нескольких сотен.

Нарушители границы в последнее время стали более агрессивными, не подчиняются требованиям пограничников и убегают. Также в воскресенье был случай, когда пограничнику пришлось применить оружие, сделав предупредительный выстрел, чтобы задержать убегающего нарушителя, признал Пуятс, сообщает агентство LETA.

Всего за последние последних три дня Государственная пограничная служба предотвратила незаконное пересечение границы между Латвией и Беларусью 74 нарушителями, сообщило агентство LETA.

География происхождения нарушителей очень разнообразна. Если раньше это были в основном граждане Ирака, то сейчас много граждан Индии, Бангладеш, Мадагаскара и африканских стран. Индийцы и бенгальцы настроены более агрессивно.



Глава пограничной охраны заявил, что сейчас ситуация находится под контролем МВД, но в случае, если нарушители границы начнут применять оружие, должны быть задействованы вооруженные силы.

При этом он признал, что пограничники уже лучше вооружены, в том числе автоматическим оружием.

Уже сообщалось, что на 28 августа в Варшаве запланирована встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши, в ходе которой также будет дана оценка ситуации на границе с Беларусью. Страны Балтии и Польша также обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью.

В этом году в Латвию не впущены через латвийско-белорусскую границу уже более 6000 человек. Почти 300 человек все же допущены по гуманитарным соображениям.