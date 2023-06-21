Ночью Латвию накроет зона осадков; местами ожидаются сильные ливни

Ночью до Латвии дойдет зона осадков, местами с сильными ливнями, предупреждают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии

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В ночь на четверг небо постепенно затуманится, с запада до Латвии дойдет зона осадков, которая принесет дожди в западные и центральные регионы. Местами пройдут сильные дожди, также ожидаются грозы и возможно град. При слабом ветре туман местами на западе снизит видимость ночью и утром. Ночь на четверг будет теплой, температура воздуха +16…+20 градусов.

В Риге ночью будет сильная облачность, но осадки ожидаются только утром, дождь будет сопровождаться грозой. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +19…+20 градусов.

В четверг ожидается переменная облачность, преимущественно в центральных и восточных районах пройдут дожди, местами сильные, возможно даже очень сильные. Дождь также будет сопровождаться грозами и градом, хотя ветер будет слабым, во время грозы он станет порывистым. Температура воздуха составит +22…+27 градусов, на побережье — до +18…+21 градуса.

В первой половине дня в столице по-прежнему ожидаются дожди и грозы, но во второй половине дня небо прояснится. Будет дуть слабый ветер, температура +24…+25 градусов.

В середине дня и днем ​​индекс ультрафиолетового излучения будет колебаться от среднего до высокого, поэтому не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами.