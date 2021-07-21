Ночью местами похолодает до +7 градусов. После обеда в четверг повысится ультрафиолетовое излучение

В ночь со среды на четверг ожидается прохладная погода, местами столбик термометра понизится до +7 градусов.

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Ночью будет преимущественно без осадков. Будет дуть слабый, умеренный западный ветер.

Температура будет колебаться в пределах +7…+12 градусов, теплее — +13…+18 градусов — будет на побережье.

В столице ожидается ясная и сухая погода. Будет дуть слабый и умеренный северо-западный, западный ветер. Температура не превысит +16…+18 градусов.

В четверг днем ожидается переменная облачность, но осадки не прогнозируются. Будет дуть слабый, умеренный западный ветер, температура повысится до +23…+26 градусов.

Посреди дня и после обеда интенсивность ультрафиолетового изучления будет колебаться от средней до высокой, поэтому лучше избегать нахождения на солнце с оголенными частями тела.

В Риге облака будут сменять солнце, но осадки тоже не ожидаются. Будет дуть слабый, умеренный северо-западный, западный ветер. Температура поднимется +24…+26 градусов.