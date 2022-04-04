Ночью местами в Курземе и Видземе ожидается сильный снег с метелью
Foto: AFP/Scanpix

В ночь на вторник в Латвии ожидаются затяжной дождь и снег, местами в Курземе и Видземе — сильный снегопад и метель, дороги станут скользкими, прогнозируют синоптики.

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Днем во многих регионах также вероятны осадки, но облаков станет меньше, выглянет солнце.

Южный ветер ночью в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, местами на побережье его скорость достигнет 25 метров в секунду. Днем западный ветер будет дуть порывами до 14-19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -1…+2 градусов, а днем повысится до +1…+5 градусов.

В Риге в ночь на вторник будет облачно, ожидается дождь с мокрым снегом, южный ветер в порывах усилится до 19 метров в секунду, а температура воздуха понизится до +1 градуса. Днем временами возможны незначительные осадки, будет выглядывать солнце, западный ветер достигнет скорости 17 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +4 градусов.

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