Ночью на границе с Беларусью задержаны 65 нелегалов: их планируется размещать в палатках

В ночь на вторник, 10 августа, на латвийско-белорусской границе было задержано 65 нелегальных мигрантов, а за прошедшие сутки - примерно 200, сообщил начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Пуятс снова напомнил, что в центрах размещения практически нет мест, поэтому нарушителей границы придется селить в палатках. Несколько свободных мест в центрах размещения пока есть для тех мигрантов, которые не собираются просить убежища в Латвии.

Первоначально палатки будут установлены вблизи от пограничных объектов. После того, как правительство примет решение о включении в этот процесс самоуправлений и Национальных вооруженных сил, можно будет думать о других местах, где могут быть установлены палатки для беженцев.

По словам Пуятса, мигранты из Беларуси прибывают большими группами, что свидетельствует о признаках организованности. Несколько раз беженцы переходили границу группами по 30 и более человек. Многие мигранты не знают, что прибыли в Латвию: они думали, что сразу попадут в Германию. В числе мигрантов - не только мужчины в трудоспособном возрасте, но также женщины и дети.

С учетом ситуации в Литве, а также приняв во внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы Государственной погранохраны и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex. С пятницы, 6 августа, резко увеличилось число нелегалов, пересекающих латвийско-белорусскую границу.

Во вторник правительство будет рассматривать вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в приграничной зоне у латвийско-белорусской границы. Если Кабинет министров объявит ЧС в отдельных районах Аугшдаугавского и Краславского краев, то пограничники получат дополнительные полномочия для пресечения нелегальной миграции и высылки нарушителей границы.