Ночью парк Победы и памятник освободителям оградили забором

Около 11 вечера 7 мая полиция и сотрудники Rīgas satiksme начали ограждать парк Победы и расположенный в нем памятник воинам-освободителям Риги в Пардаугаве.

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По всему периметру были установлены полицейские заборы, доступным остался лишь центральный подход к монументу. Выставка, посвященная жертвам войны на Украине, также была ограждена, подойти к ней теперь невозможно, сообщают очевидцы.

Кроме того, на заборах, которыми огражден монумент в целях безопасности, растянули украинский и латвийский флаги.

Foto: парк победы

Служба госубезопасности (СГБ) сообщает, что 9 мая существует риски провокаций и конфронтации, предварительная работа с прокремлевски настроенными лицами проведена. СГБ расценивает возложение цветов к памятникам, прославляющим советскую оккупацию, пренебрежением к чувствам миллионов людей. В свою очередь, Госполиция признает, что запрета на возложение цветов нет, но призывает жителей не приходить к памятникам, поскольку в этом случае они станут лишь статистами для российской пропаганды.

Foto: парк победы

В связи с 9 мая полиция осуществляет усиленный надзор за тем, не используется ли запрещенная символика. Например, стилизованная униформа, символы Z и V, используемые российскими вооруженными силами в Украине, а также иные подобные символы, гимны, разрисованные машины или мотоциклы, которые прославляют или оправдывает войну. Государственная полиция обращает внимание на то, что флаг Российской Федерации, флаг ДНР (Донецкой Народной Республики), флага ЛНР (Луганской Народной Республики) или просто красного флага (даже без изображения на них символики СССР) или красные ленты будут считаться символами в поддержку войны.

Foto: парк победы

Госполиция предупреждает граждан, которые намерены 9 мая раскрасить или оклеить машины в прославляющие войну цвета, прикрепить к авто флаги или другие символы страны-агрессора. При обнаружении на автомобиле такой символики машина может быть конфискована. 9 и 10 мая на всей территории Латвии запрещено использование пиротехники.

Также Госполиция напоминает, что публичное использование символов тоталитарных режимов — наказуемо. В данном случае речь идет о символике бывшего СССР и нацисткой Германии. Нельзя публично появиться с флагами СССР, бывших республик СССР, нацистской Германии, также нельзя носить одежду или элементы одежды, аксессуары, которые четко ассоциируются с вооруженными силами и репрессивных учреждениями СССР и нацистской Германии (в том числе — гербы, нацистская свастика, знаки SS, советский серп и молот, пятиконечная звезда и т.д). Штраф за это нарушение для физического лица составит 350 евро, для юридического лица — до 2900 евро.

Foto: парк победы

Государственная полиция обращает внимание на то, что незаконная деятельность, прославление войны и агрессии, совершение хулиганских действий подлежат как административной, так и уголовной ответственности. Например, публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, может караться штрафом до 350 евро для физических лиц и до 2900 евро для юридических лиц. Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, разжигание национальной, этнической и расовой ненависти влечет за собой уголовную ответственность, что чревато уже лишением свободы.

9 мая на улицах парка Победы и его окрестностях будет ограничено движение транспорта, в том числе, закрыты остановки и стоянки. Поэтому жителям, чей ежедневный маршрут проходит в районе парка Победы, предлагается вовремя выбрать другой маршрут проезда. С ограничениями движения нужно будет считаться и рядом с Саласпилсским мемориалом.