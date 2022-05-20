Ночью продолжатся осадки. В субботу — облачно и дождливо

Под влиянием циклона ночь на субботу будет облачной и во многих местах на территории страны, интенсивнее на востоке, будет лить дождь, прогнозируют метеорологи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Будет дуть слабый ветер переменчивого направления. Температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов.

В субботу на большей части страны ожидается облачность и дождь. Температура воздуха не превысит 13 градусов.

В Риге ночью будет облачно, периодически — дождь. Будет дуть слабый ветер, температура снизится до 10 градусов.

В субботу в столице ожидается облачная погода, моментами будет проясняться, моментам — опять дожди. Температура воздуха повысится до 12 градусов.