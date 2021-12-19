Ночью станет холоднее, в понедельник температура воздуха в основном будет ниже нуля

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня вечером температура воздуха начнет понижаться и в понедельник в основном будет оставаться ниже нуля.

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Ночью небо будет облачным, местами с прояснениями. Временами снег, в Курземе также мокрый снег и дождь. Дороги будут скользкими.

В конце дня будет дуть умеренный северо-западный ветер, местами порывами до 15 метров в секунду, в прибрежных районах — до 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -1…-6 градусов, на побережье до нуля градусов.

Ночь в Риге будет преимущественно пасмурной, временами небольшой снег. Ветер северный, порывами до 15-17 метров в секунду. Столбик термометра опустится до -1…-3 градусов.

Понедельник будет преимущественно пасмурным, местами с прояснениями. Ожидается небольшой снегопад, дороги будут скользкими. Ветер умеренный северный, северо-восточный, местами на побережье до 15-17 метров в секунду. Утром температура составит 0…-5 градусов, днем постепенно понизится.

Завтра в Риге ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха утром будет -2…-3 градуса, а днем немного снизится.