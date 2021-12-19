Ночью станет холоднее, в понедельник температура воздуха в основном будет ниже нуля
Foto: DELFI

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня вечером температура воздуха начнет понижаться и в понедельник в основном будет оставаться ниже нуля.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ночью небо будет облачным, местами с прояснениями. Временами снег, в Курземе также мокрый снег и дождь. Дороги будут скользкими.

В конце дня будет дуть умеренный северо-западный ветер, местами порывами до 15 метров в секунду, в прибрежных районах — до 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -1…-6 градусов, на побережье до нуля градусов.

Ночь в Риге будет преимущественно пасмурной, временами небольшой снег. Ветер северный, порывами до 15-17 метров в секунду. Столбик термометра опустится до -1…-3 градусов.

Понедельник будет преимущественно пасмурным, местами с прояснениями. Ожидается небольшой снегопад, дороги будут скользкими. Ветер умеренный северный, северо-восточный, местами на побережье до 15-17 метров в секунду. Утром температура составит 0…-5 градусов, днем постепенно понизится.

Завтра в Риге ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха утром будет -2…-3 градуса, а днем немного снизится.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта