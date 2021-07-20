Ночью температура воздуха местами понизится до +10 градусов, в среду днем будет до +25

Жара отступила: в ночь со вторника на среду местами в Латвии пройдут дожди, а температура воздуха может упасть до +10 градусов, прогнозируют синоптики.

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Ночью на территории Латвии ожидается переменная облачность, в некоторых местах пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный ветер, на побережье — умеренный северо-западный ветер.

В отдельных регионах страны возможен туман. Столбики термометров ночью опустятся до +10…+15 градусов, местами на побережье — до +16…+18 градусов.

В столице небо будет ясным, осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный ветер — от слабого до умеренного, температура не опустится ниже +17…+18 градусов.

Среда будет солнечной, с переменной облачностью. Существенных осадков завтра не ожидается. Будет дуть северный и северо-западный ветер — от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В Риге облачность будет чередоваться с солнцем, но день пройдет без осадков. Будет дуть северный, северо-западный ветер, температура воздуха составит +22…+24 градуса.