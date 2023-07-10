Ночью температура воздуха может опуститься до +6 градусов
Foto: LETA

Температура воздуха в ночь на вторник может опуститься до +6...+11 градусов, местами на побережье - до +13 градусов, прогнозируют синоптики.

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Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Во вторник будет преобладать переменная облачность, без существенных осадков. Температура во второй половине дня повысится до +19...+24 градусов.

В Риге во вторник будет небольшая облачность, без осадков. Ночью столбики термометров в столице опустятся до +12 градусов, днем воздух прогреется до +21...+22 градусов.

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