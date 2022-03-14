Ночью температура воздуха понизится до минус 7 градусов
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При слабом ветре температура воздуха в ночь с понедельника до вторник понизится до -2…-7 градусов. В в восточных районах страны столбик термометра опустится до -8 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Ночью погодные условия в Латвии по-прежнему будут определяться высоким давлением, количество облаков будет небольшим, осадков не ожидается.

В Риге будет сухая погода, малооблачно. Будет дуть слабый ветер. Столбик термометра опустится до -2…-4 градусов.

Портал Delfi уже сообщал, что всю неделю в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. По прогнозам синоптиков, с середины недели из России будет поступать более прохладный воздух.

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