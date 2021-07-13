Ночью в Айнажи выпала месячная норма осадков
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В ночь на вторник в Айнажи выпало 54 миллиметра осадков, что примерно соответствует месячной норме, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В понедельник во второй половине дня над Даугавпилсом разразилась гроза с сильным ветром и дождем, местами сломав деревья. Грозовая туча миновала Даугавпилсскую наблюдательную станцию, расположенную у Ругельского водохранилища — там не было ни осадков, ни сильного ветра.

Ранним утром вторника в Латвии в основном сухая и солнечная погода, в Земгале более облачно. Температура воздуха начинает повышаться; минимальная температура ночью была от +16 градусов в районе Зилупе до +23 градусов в Риге.

Максимальная температура воздуха в понедельник составила от +25,5 градуса в Колке и Даугавгриве до +32,1 градуса в Даугавпилсе. Рекорд жары 12 июля был побит в Даугавпилсе, Екабпилсе и Резекне.

Самая высокая температура воздуха в Европе 12 июля составила +44,2 градуса в Испании.

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LETA

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