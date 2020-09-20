Ночью в своем доме убит адвокат Павел Ребенокс; полиция связывает убийство с ограблением (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на воскресенье в своем доме был убит известный латвийский адвокат Павел Ребенокс. Эту информацию оставил в соцсети Twitter его коллега — юрист Мартиньш Криекис.

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"Сегодня ночью был убит мой друг Павел Ребенокс. За поимку убийцы объявляю награду 20 000 евро. И особенно за заказчиков из политиков", — написал юрист.

Криекис утверждает, что в субботу вечером Ребенокс приезжал к нему в гости и домой вернулся поздней ночью.

"Тому, что мы видим — я не верю, что это убийство во время ограбления. Это убийство было совершено с определенной целью", — уверен юрист.

В разговоре с порталом Delfi Криекис отметил, что адвоката убили с применением физической силы. Юрист связал убийство с финансовыми средствами, относящимися к компоненту обязательных закупок (OIK). Также он отметил, что сопротивление, которое Ребенокс испытал при подаче заявления в правление Latvenergo AS, является беспрецедентным.

Кроме того, Криекис допустил, что за заказным убийством могут стоят некие политические силы.

В пресс-центре Госполиции порталу Delfi подтвердили, что Ребенокс был убит. В связи с этим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - об убийстве, если оно связано с ограблением.

К расследованию подключены большие ресурсы полиции, проводятся оперативные и следственные действия. Проверяются сразу несколько версий преступления.

Павел Ребенокс родился 4 августа 1980 года. Закончил Латвийскую Морскую академию, а также Юридический факультет Латвийского Университета.

От партии "Новое время" Ребенокс в 2005 году баллотировался в Рижскую думу и в 2006 году — в Сейм.

В 2003 году Ребенок стал внештатным советником премьер-министра Эйнара Репше по вопросам судоходства и портов, после этого он был назначен советником министра финансов по вопросам Вентспилсского порта. Тогда Кабинет министров утвердил его в правлении Вентспилсского порта в качестве представителя Министерства финансов, но в марте 2004 года правительство сняло его с этой должности.

С сентября 2018 года по апрель 2019 года Ребенок занимал должность председателя совета АО Olainfarm, а в феврале 2019 года стал членом правления управления Рижского свободного порта. Кроме того, с июня по июль 2019 года он был председателем совета АО Latvenergo.

С февраля 2019 года Ребенок также был внештатным советником бывшего министра экономики Немиро.

В феврале этого года Ребенок был избран заместителем председателя правления Рижского свободного порта, но уже в апреле объявил, что выходит из правления Рижского свободного порта, чтобы сохранить за собой статус адвоката.

С 2008 года Павел Ребенокс возглавлял адвокатское бюро Rebenoks & Vilders.

Известно, что в марте прошлого года, будучи еще главой совета Olainfarm, Ребенокс обращался к начальнику Госполиции Интсу Кюзису и начальнику Службы госбезопасности Нормунду Межвиесту в связи с высказанными в его адрес угроз физической расправы.

В разговоре с журналистами адвокат не стал тогда называть ни вид угроз его жизни, ни тех, кто ему угрожал. В Госполиции подтвердили, что от Ребенока было получено заявление, которым занялись специалисты.

Информация будет обновляться.

