Норма, запрещающая депутату Юрашсу участвовать в работе Сейма, признана не соответствующей Конституции

Конституционный суд признал не соответствующей Конституции норму, запрещающую выданному для уголовного преследования депутату участвовать в работе Сейма, свидетельствует опубликованная на сайте Конституционного суда информация.

В отношении депутата Сейма Юриса Юрашса (Новая консервативная партия) данная норма признана недействительной с 31 января 2019 года.

Также не соответствующей Конституции признана норма, запрещающая выданному для уголовного преследования депутату получать зарплату в полном размере.

Ранее в отношении Юрашса и депутата Атиса Закатистова (KPV LV) после их выдачи для уголовного преследования была применена норма Регламента Сейма, которая предполагает запрет на участие в заседаниях и комиссий.

Теперь Конституционный суд признал эту норму не соответствующей основному закону страны.

На данный момент для уголовного преследования в Латвии выданы два депутата Сейма — Юрашс и Закатистов.