Ношение масок в общественном транспорте больше не будет обязательным

Со среды, 1 июля, ношение защитных масок в общественном транспорте больше не будет обязательным, предусматривают одобренные правительством во вторник изменения в правилах "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19".

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Использование масок в общественном транспорте впредь будет рекомендательной мерой.

Также утвержденные правительством поправки предусматривают, что с августа на мероприятиях вне помещений смогут собираться до 3000 человек вместо 1000, как предполагалось ранее.

Изменения предусматривают также отмену ограничений по времени на мероприятия под открытым небом, но при этом сохранены ограничения по времени на мероприятия в помещениях.

В заведениях общественного питания вместо требования обеспечивать 4 кв. м площади на одного посетителя теперь предусмотрено 3 кв. м.

Как заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле, эти смягчения возможны благодаря хорошей эпидемиологической ситуации и низкой заболеваемости Covid-19 в Латвии.

"Нужно понимать, что это смягчения на время - если эпидемиологическая ситуация ухудшится, придется вернуться к ограничениям", - добавила министр.