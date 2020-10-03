Ношение масок в общественном транспорте может снова стать обязательным

На следующей неделе Министерство здравоохранения предложит правительству ввести обязательное ношение масок или закрывающей лицо ткани в общественном транспорте, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле. Такое требование уже действовало в начале лета нынешнего года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"По мнению экспертов, это первое мероприятие, которое нужно соблюдать для ограничения Covid-19. Поэтому такое предложение вынесено на рассмотрение правительства. Я призываю жителей уже сейчас в выходные приобрести маски или сшить их", - сказала Винькеле.

Министр отметила, что введение ограничений будет оцениваться очень тщательно, Минздрав постарается не спешить с предложениями о новых ограничениях.

"Наша цель - по возможности дольше сохранить очный учебный процесс в школах, поэтому мы не будем торопиться с новыми ограничениями", - пояснила Винькеле.

По ее словам, рост количества случаев инфицирования, путь которых нельзя отследить, вынуждает увеличить меры предосторожности, но пока нет оснований вводить в масштабе страны какие-то ограничения для публичных собраний или времени работы.

"Пока такие ограничения вводятся локально в местах вспышек Covid-19. Надеемся, что такие ограничения в масштабах всей страны не потребуются так долго, как это возможно", - добавила Винькеле.

В Латвии в субботу, 3 октября, уровень кумулятивной заболеваемости Covid-19 за 14 дней впервые превысил 23 случая на 100 тыс. жителей, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Самый высокий предыдущий показатель был зафиксирован 6 апреля, когда уровень двухнедельной заболеваемости составил 20,52 случая на 100 тыс. жителей. За 14 дней в стране выявлено 504 новых заболевших Covid-19.